КВУ прогнозує, що офіційні результати виборів у Києві будуть через 5-10 днів

Комітет виборців України прогнозує зволікання із офіційним оприлюдненням результатів дострокових виборів у Києві, призначених на 25 травня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Правління КВУ Ігор ПОПОВ.

“Ми, на жаль, прогнозуємо затягнутий процес офіційного підведення підсумків. Тому що у виборчих дільницях досить багато процедур, форм треба заповнити, бо вибори в нас занадто бюрократизовані”, - сказав він.

За словами І.ПОПОВА, очікується подання досить великої кількості скарг від тих, хто програє вибори. “Ці скарги почнуть надходити відразу після того, як з’являться перші попередні результати, перші хвилі екзит-полів. І, звичайно, скарги будуть подавати в дільничні комісії і районні суди, що певним чином загальмує швидкість підведення підсумків. Перші попередні висновки ми дізнаємося вже вночі, проте офіційних будемо чекати можливо 5-10 днів”, - сказав І.ПОПОВ.

Також КВУ прогнозує, що у день виборів виникне багато проблем зі списками виборців. Хоча великої активності киян щодо перевірки наявності своїх прізвищ у списках не спостерігалося, але з тих даних, що мають у Комітеті, неточності списків виборців можуть становити 10% і більше. “У нас є унікальна 20-та дільниця у Святошинському районі. Там лише на 20% співпадіння списків“, - поінформував І.ПОПОВ, зазначивши, що виборча комісія зараз активно працює над цим списком.

Крім того, за словами голови Правління КВУ, на сьогоднішній день залишається ймовірність зриву виборів. На думку І.ПОПОВА, найбільше зацікавлені у зриві виборів представники БЮТ, оскільки вони прорахувалися з висуненням свого кандидата на посаду мера, і він навряд чи зможе зайняти “таке високе місце і перемогти”. Водночас І.ПОПОВ висловив упевненість, що БЮТ і його кандидат – “досить зважені люди і вміють достойно програвати, якщо програють”.

Характеризуючи період виборчої кампанії, що вже минув, І.ПОПОВ зазначив, що у цей час кампанія проходила вільно, прозоро і конкурентно. Водночас голова Правління КВУ вважає, що кампанія “дуже погано організована й нечесна по відношенню до виборців”.

“Проте зараз не можна говорити про те, що кампанія пройшла настільки нечесно, що можна її зривати”, - наголосив він. За його словами, технічні проблеми, що мали місце, не надали переваг тим чи іншим кандидатам, тому не можуть буди підставою для скасування результатів виборів, як і суб’єктивні проблеми – перевищення виборчих фондів чи підкуп виборців.

“Є скарги, що подібні порушення допускають виборчі штаби майже всіх кандидатів. Тому ми не можемо говорити, що хтось із кандидатів має якісь незаконні переваги. Тому ми говоримо, що кампанія була конкурентною, рівною, і на сьогодні підстав для демаршів чи зриву виборів немає. Вибори треба проводити, і вибори можна проводити”, - зазначив І.ПОПОВ.