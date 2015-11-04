ЦВК опублікувала результати всіх кандидатів у мери Києва

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, за Кличка проголосували 353312, або 40,57% киян, а за Березу - 77029, або 8,85%.

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Третє місце посів колишній мер Києва Олександр Омельченко ("Єдність"), що отримав 73725 голосів (8,47%). Четверте місце у екс-глави Київміськадміністрації, депутата Верховної Ради II-VII скликань Володимира Бондаренка (ВО "Батьківщина") - 68460 голосів (7,86%).

Кандидат від "Самопомочи" Сергій Гусовський отримав 7,72% (67197 голосів), кандидат ВО "Свобода" Олександр Мирний - 4,39% (38218 голосів), колишній заступник голови КМДА Олександр Пузанов, висунутий "Опозиційним блоком", - 4,19% (36486 голосів).

Лідер партії "Рух за реформи" Сергій Думчев отримав 34117 голосів (3,92%), лідер "ДемАльянсу" Василь Гацько - 24086 голосів (2,77%), лідер УКРОПу Геннадій Корбан - 22737 голосів (2,61%), лідер партії "5.10" Геннадій Балашов - 17125 голосів (1,97%), лідер партії "Спільна дія" Тетяна Монтян - 15084 (1,73%), а кандидат "Громадянської позиції" Наталія Новак - 5848 голосів (0,67%).

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Колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров ("Відродження") всього на 1 голос обігнав Дарта Вейдера ("Блок Дарта Вейдера") - 5385 і 5384 голоси відповідно (0,62%).

Ще один колишній глава КМДА Володимир Макеєнко ("Наш край") отримав результат у 0,49% (4270 голосів), депутат ВР з фракції БПП, самовисуванець Євген Рибчинський - 0,45% (3895 голосів), керівник центру визволення полонених та однойменної партії "Офіцерський корпус" Юрій Рубан - 0,36% (3121 голос), кандидат від партії "Право народу" Віктор Чорний - 0,31% (2695 голосів).

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Інші кандидати отримали менше 0,3% голосів виборців.

Всього на виборах мера Києва було зареєстровано 29 кандидатів, однак 5 жовтня кандидат від Радикальної партії Ігор Мосійчук подав заяву про відмову брати участь у виборах, і Київський міськвиборчком її задовольнив.

Нагадаємо, що другий тур виборів, в який пройшли Кличко і Береза, відбудеться 15 листопада.