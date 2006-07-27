«Наша Україна» за коаліцію національної єдності

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що «Наша Україна» є прихильником формування коаліції національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на круглому столі за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Ми залишаємося прихильниками формування, в результаті діяльності загальнонаціонального круглого столу, коаліції національної єдності. Це є адекватна відповідь на парламентську кризу, на можливу урядову кризу, на можливу загальнополітичну кризу», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він зазначив, що «Наша Україна» готова до будь-якого розвитку подій.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що «Наша Україна» готова до діалогу з іншими політичними силами, оскільки прекрасно розуміє, що без неї сьогодні навряд чи відбудеться будь-яке розв’язання політичної кризи, що склалася.

«Те, що ми сидимо за цим столом, говорить про те, що вміємо розв’язувати питання, і маємо шанс це зробити», - сказав він.