Засуджений у РФ свідок у справі Сенцова просить владу України заступитися за нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив адвокат Афанасьєва Олександр Попков.

"Зараз у Геннадія досить скрутне становище. Мені здається, що він найбільш вразливий серед тих людей, які по "справі Сенцова" потрапили під кримінальне переслідування... Геннадій фактично став особистим ворогом ФСБ, оскільки з нього вибили свідчення, оскільки він протягом 1,5 років говорив про те, що Сенцов очолює терористичну групу, а потім в суді знайшов у собі мужність і відмовився від цих свідчень, незважаючи на те, що буквально за кілька днів до цього його відвідували співробітники ФСБ і вмовляли, змушували і натякали йому, що він зобов'язаний свідчити проти Сенцова", - розповів він.

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За словами Попкова, після того як Афанасьєв відмовився від свідчень, "почалася дуже жорстка помста".

"Йому відразу сказали, що він поїде до білих ведмедів, і він справді поїхав на північ. Він знаходиться в дуже жахливій виправній колонії, і цього їм мало. Над ним фактично продовжують знущатися... Ніхто його не б'є, не катує, але умови надзвичайно жорстокі і складні. Він готовий витримати все. Навіть свою смерть. Але він дуже сподівається, що Україна йому допоможе", - сказав адвокат.

Попков також підкреслив, що Афанасьєв є громадянином України.

"Він громадянин України, не приймав російського громадянства, не підписував жодних документів, які б пов'язували його з російським громадянством, а те, що Росія вважає його своїм громадянином автоматично при "переході" Криму, це порушує будь-які правові норми. Ми спробуємо його захищати, але Україна повинна заступитися за свого громадянина і якимось чином його звільняти", - сказав адвокат.

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Він вважає, що Афанасьєв може не дожити до звільнення з російської колонії.

"Незважаючи на те, що йому дали 7 років, я думаю, він через 7 років не вийде просто так. Вже зараз йде цілеспрямована і планомірна робота з його знищення... Його збираються переводити в приміщення камерного типу. Так можна потрапити і в колонію для довічників. Він передав кілька документів мені і прохання на ім'я президента Порошенка, заяву в МЗС України, генконсульство України, щоб вони допомогли йому як громадянину України, а також передав звернення до громадян України", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і самого Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв був ключовим свідком на судовому процесі над Сенцовим і Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Афанасьєв в судовому засіданні відмовився від своїх показань, заявивши, що слідство отримало їх раніше шляхом тортур.

Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені факти тортур щодо Афанасьєва. 19 серпня правозахисний центр "Меморіал" у Росії оголосив Афанасьєва політв'язням.

4 жовтня правозахисна організація Amnesty International розпочала збір підписів під зверненням до генерального прокурора Росії Юрія Чайки про неприпустимість фізичного тиску на Афанасьєва.