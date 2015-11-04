З Єфремова зняли електронний браслет: сплив термін домашнього арешту

Про це повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, пише Українська правда.

"Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного Єфремова закінчився 01.11.2015. В межах строку дії обов’язків, покладених на нього, 20 жовтня 2015 ГПУ скерувала обвинувальний акт стосовно нього для розгляду до суду", - розповіли в управлінні.

"Підготовче судове засідання призначено судом на 10 листопада 2015, тобто після спливу терміну дії обов’язків, покладених на Олександра Єфремова. Під час підготовчого судового засідання Генпрокуратурою буде ініційовано питання щодо подальшого застосування до Єфремова покладених на нього раніше обов’язків", - повідомили в ГПУ.

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При цьому у ГПУ наголосили, що в разі ухилення Єфремова від явки до суду, "Генпрокуратура буде ініціювати застосування до нього більш суворого запобіжного заходу, а грошові кошти внесені як застава будуть звернені в дохід держави".

Водночас, як розповів начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк у середу вранці було перше засідання суду, під час якого з Єфремова зняли браслет.

"Сьогодні відбулося засідання. Було заявлено клопотання про відвід судді, бо одна суддя з трійки була слідчою суддею і не має права розглядати справу по суті", - розповів він.

"Після цього засідання перенесли на 10 листопада, а з Єфремова зняли браслет, хоча ми своєчасно ще 20 жовтня направили до суду прохання призначити засідання для продовження терміну дії зобов'язань", - сказав Горбатюк.

За словами Горбатюка, суд мав протягом п'яти днів призначити засідання і встигнути розглянути питання до того моменту, як закінчиться дія запобіжного заходу Єфремова.

"На мою думку вони (Печерський суд - УП) порушили закон", - зазначив Горбатюк.

Водночас, відповідаючи на питання, чи означає це те, що Єфремов тепер має можливість утекти і повністю залишається без контролю, він відповів:

"Контролю немає. Але застава у 3,7 мільйонів залишається".

"Виїзд через офіційні пункти пропуску Єфремову перекритий. А якби в нього було бажання утекти через якісь канали, він би вже міг це зробити. У нього браслет був вдягнений лише в нічний час, а вдень він вільний від контролю і може пересуватися будь-де", - розповів Горбатюк.