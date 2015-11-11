Політичні репресії проти активістів УКРОПу тривають – Віталій Купрій

«Він уже тиждень як затриманий правоохоронцями за своїм місцем проживання в Херсоні щодо справи Корбана, етапований в Київ і утримується в ізоляторі СБУ на Аскольдовому провулку, 3А. Олегу висувають такі самі звинувачення, що й Геннадію Корбану, – написав Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook. – Це черговий виток свавілля у справі переслідування владою активістів партії УКРОП».

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За словами народного депутата, до Олега Мартинова досі не допущено адвоката. Крім того, самого Віталія Купрія офіційно не повідомили про затримання його помічника, що є порушенням закону.

«Олег – це патріот із великої літери, який свого часу командував розвідгрупою одного з добровольчих батальйонів у зоні АТО. Після демобілізації він допомагав Геннадію Корбану на виборах у Чернігові. Саме він був одним із перших, хто виявив факти купівлі голосів президентським кандидатом Березенком. Він один із перших, хто зупинив авто, в якому перевозились гроші, зброя та списки підкуплених виборців. Саме він виявив і зупинив спробу БПП фальшувати результати виборів за допомогою виготовлення дублікатів печаток виборчих комісій», – підкреслив Віталій Купрій.

«Очевидно, що затримання – це помста Олегові за його активну громадську позицію», – вважає Віталій Купрій.