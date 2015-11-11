Порошенко пообіцяв негайно підписати закон про проведення виборів у Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з новообраними міськими головами.

"Я негайно підпишу закон, який вчора проголосувала Верховна Рада", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

ЦВК раніше рекомендувала парламенту призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.

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10 листопада Верховна Рада ухвалила закон про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови.

Законом позафракційного народного депутата Сергія Тарути, згідно із внесеними до нього під час обговорення змінами, передбачається провести голосування у Маріуполі та Красноармійську у неділю, 29 листопада.

Передбачено, що виборчі бюлетені для голосування виготовляються Центральною виборчою комісією і передаються дільничним виборчим комісіям у встановленому нею порядку.