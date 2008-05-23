Портнов «скучив за слідчим»

В.о. глави Фонду державного майна (ФДМ) Андрія Портнова слідчі ще не викликали для дачі свідчень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

"Я дзвоню слідчому на мобільний і говорю, що я за ним скучив", - відзначив політик. Він нагадав, що кримінальну справу проти нього порушили ще у понеділок, 19 травня.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу відносно призначеного Кабміном виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна Андрія Портнова. Він наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством.

ЛігаБізнесІнформ