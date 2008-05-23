Портнов «скучив за слідчим»
09:54, 23 травня 2008Політика
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В.о. глави ФДМ дзвонить на мобільний
В.о. глави Фонду державного майна (ФДМ) Андрія Портнова слідчі ще не викликали для дачі свідчень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".
"Я дзвоню слідчому на мобільний і говорю, що я за ним скучив", - відзначив політик. Він нагадав, що кримінальну справу проти нього порушили ще у понеділок, 19 травня.
Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу відносно призначеного Кабміном виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна Андрія Портнова. Він наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством.
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