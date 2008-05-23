Яценюк закликає коаліцію визначитись щодо ФДМУ
10:57, 23 травня 2008Політика
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Спікер мав розмову з прем`єром
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає фракції коаліції визначитися щодо розгляду питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він звернувся сьогодні до фракцій БЮТ і НУ-НС під час ранкового пленарного засідання парламенту.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, вчора у нього відбулась розмова з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
Він повідомив, що прем’єр наполягає на тому, аби парламент не тільки звільнив з посади голови ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, але й призначив нового керівника цього органу.
«Я прошу коаліцію визначитися у цьому питанні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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