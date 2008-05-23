Яценюк закликає коаліцію визначитись щодо ФДМУ

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає фракції коаліції визначитися щодо розгляду питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він звернувся сьогодні до фракцій БЮТ і НУ-НС під час ранкового пленарного засідання парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, вчора у нього відбулась розмова з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що прем’єр наполягає на тому, аби парламент не тільки звільнив з посади голови ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, але й призначив нового керівника цього органу.

«Я прошу коаліцію визначитися у цьому питанні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.