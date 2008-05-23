Верховна Рада викликала голову Нацбанку
11:04, 23 травня 2008Політика
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Для економічної дискусії
|Володимир Стельмах
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 382 народні депутати із 447, зареєстрованих у сесійній залі.
З пропозицією щодо заслуховування відповідної інформації виступили фракції Партії регіонів, Блоку Литвина, БЮТ і КПУ.
Водночас голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів не змішувати в цьому питанні політику та економіку. «Треба, щоб це була виключно економічна дискусія», - сказав голова ВР.
Він зазначив, що Нацбанк є незалежним органом, і тому не можна політичними методами втручатися в його діяльність.
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