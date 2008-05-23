Верховна Рада викликала голову Нацбанку

Верховна Рада України ухвалила рішення заслухати у парламенті інформацію голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА щодо грошово-кредитної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 382 народні депутати із 447, зареєстрованих у сесійній залі.

З пропозицією щодо заслуховування відповідної інформації виступили фракції Партії регіонів, Блоку Литвина, БЮТ і КПУ.

Водночас голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів не змішувати в цьому питанні політику та економіку. «Треба, щоб це була виключно економічна дискусія», - сказав голова ВР.

Він зазначив, що Нацбанк є незалежним органом, і тому не можна політичними методами втручатися в його діяльність.