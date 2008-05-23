Ющенко на ганку біля Секретаріату зустрічає президентів шести держав

У Києві розпочалась офіційна церемонія зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з главами шести держав, які прибули на Енергетичний саміт.

Як передає кореспондент УНІАН, на ганку біля Секретаріату Президента Віктор ЮЩЕНКО зустрічає Президента Республіки Азербайджан Ільхама АЛІЄВА, Президента Республіки Грузія Михайла СААКАШВІЛІ, Президента Литовської Республіки Валдаса АДАМКУСА, Президента Республіки Польща Леха КАЧИНСЬКОГО, Президента Естонської Республіки Томаса Хендріка ІЛЬВЕСА, Президента Латвійської Республіки Валдіса ЗАТЛЕРСА.

Водночас на саміт не прибули, як планувалося раніше, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН та Президент Румунії Троян БАСЕСКУ.

Як повідомляє Секретаріат Президента, у роботі саміту також братимуть участь Комісар Європейської комісії з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС, віце-президент Республіки Болгарія Ангел МАРИН, віце-міністр енергетики та мінеральних ресурсів Республіки Казахстан Ляззат КІІНОВ, Спеціальний представник США з енергетичних питань Євразії Бойден ГРЕЙ.

Заплановано, що сьогодні у Секретаріаті Президента України відбудеться пленарне засідання Саміту з питань енергетичної безпеки та церемонія підписання документів. Після цього запланована спільна прес-конференція Президентів.

Серед основних питань порядку денного саміту є попередні висновки техніко-економічного обгрунтування для проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Планується, що на розгляд глав держав буде запропоновано 3 варіанти реалізації ЄАНТК після переведення нафтопроводу в аверсний режим: в напрямку Польщі, Словаччини і Білорусі.

Також глави держав розглянуть концепцію створення неформальної відкритої Спільноти енерготранзитних держав на просторі від Балтійського до Чорного і Азовського морів; попередні висновки маркетингових досліджень щодо створення в Україні високотехнологічного комплексу для переробки каспійської нафти; перспективи розвитку ядерно-енергетичної галузі в Україні.