На Донбасі потрібно терміново призначати військово-цивільні адміністрації, щоб не довелося запроваджувати воєнний стан, – УКРОП Донеччини

Підтвердженням цього, за його словами, є вчорашня інспекторська перевірка генерала Олександра Лєнцова бойової готовності частин РФ під Донецьком і сьогоднішній виїзд на Артемівський напрямок із таким самим завданням Олександра Захарченка.

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«Якщо 15 листопада мерами міст сходу оберуть відвертих сепаратистів, ця загроза тільки зросте», – вважає Роман Світан.

«Президентові потрібно знову дослухатися до УКРОПу, як це було зроблено у випадку із дозволом відкривати вогонь у відповідь на провокації терористів, і терміново запровадити на Донбасі військово-цивільні адміністрації, поки не пізно. Бо після того, як у другій половині листопада до Донецька приїде Владислав Сурков (помічник Володимира Путіна. – Ред.), доведеться запроваджувати воєнний стан», – додав «укропівець» Світан.

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