У Луценка радять Балозі переключитися з Жванії на Лазаренка

Громадянський рух «Народна самооборона» звертається до заступника глави Секретаріату Президента України Ігоря ПУКШИНА вжити усіх необхідних заходів і винести на Комісію при Президентові України з питань громадянства питання про позбавлення громадянства колишнього прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», факт набуття П.ЛАЗАРЕНКОМ громадянства Республіки Панама доведено в суді Сполучених Штатів Америки, а його панамський паспорт підшитий до кримінальної справи, що розслідувалася в США. Окрім цього, йдеться у повідомленні, П.ЛАЗАРЕНКО уже протягом тривалого часу не проживає на території України, а мешкає в США, де має нерухомість та засоби до існування.

У даному питанні «Народна самооборона» висловлює сподівання на «таку ж принциповість І.ПУКШИНА, яку він проявив у відношенні до народного депутата України, члена «Народної самооборони» Давида ЖВАНІЇ».

«Народна самооборона» повідомляє, що у своєму розпорядженні також має цілий список політиків, народних депутатів України, керівників органів місцевого самоврядування, бізнесменів, які є громадянами інших держав, але «зі зрозумілих причин скромно замовчують це».

Також «Народна самооборона» висловлює сподівання, що спільними зусиллями Громадянського руху «Народна самооборона» та Секретаріату Президента України буде «виведено на чисту воду всіх зрадників України і позбавлено їх українського громадянства».

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури порушено кримінальну справу проти Д.ЖВАНІЇ за фактами підроблення документів.

Згідно з повідомленням Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактами підроблення та використання завідомо підроблених документів, на підставі яких управлінням ВІР (віз і реєстрацій) ГУМВС України у м. Києві видано завідомо неправдиву посвідку на постійне проживання в Україні одному із народних депутатів України, а колишнім Радянським судом м. Києва винесено рішення, на підставі якого вказаній особі незаконно надано громадянство України та видано паспорт громадянина України.

Досудове слідство у справі проводиться Генеральною прокуратурою України.

Раніше генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО зазначає, що "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року тільки після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ І.ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".