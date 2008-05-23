Регіонали обіцяють у «своїй Конституції» дві мови

Народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ не вірить, що нову редакцію Конституції буде ухвалено.

"Я песимістично ставлюся до того, що вдасться ухвалити нову Конституцію", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю донецькому Інтернет-виданню "Остров".

Разом з тим він зазначив, що Партія регіонів продовжує розробку свого проекту нової Конституції, і "ніякого проекту БЮТ ми підтримувати не збираємося, як і будь-якого іншого".

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що варіант нової Конституції від Партії регіонів "буде прийнятним для українського суспільства, зніме всі суперечності між гілками влади і змусить політиків займатися реальною економікою".

"Я не можу розповідати наперед, оскільки проект ще не готовий остаточно. Точно скажу, що в Конституції будуть якнайширше представлені права місцевого самоврядування, будуть самостійні, самодостатні місцеві ради - від сільської до обласної. Думаю, буде дано чітке розуміння, як проводити референдум. Безумовно, будуть захищені права наших виборців у плані зміни 10-ї статті Конституції – про дві державні мови", - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також зазначив, що проект Конституції Партії регіонів вирішить проблему децентралізації влади.

"Від портфеля повноважень центру має залишитися тонка тека. І у Президента, і у уряду, і у Верховної Ради. Все - на місця. Київ – це теж регіон, як і будь-який інший в Україні. Доки не буде стимулу до зростання регіонів, нічого не вийде", - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.