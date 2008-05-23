Регіонали обіцяють у «своїй Конституції» дві мови
Проект БЮТ не підтримають?
Народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ не вірить, що нову редакцію Конституції буде ухвалено.
"Я песимістично ставлюся до того, що вдасться ухвалити нову Конституцію", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю донецькому Інтернет-виданню "Остров".
Разом з тим він зазначив, що Партія регіонів продовжує розробку свого проекту нової Конституції, і "ніякого проекту БЮТ ми підтримувати не збираємося, як і будь-якого іншого".
Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що варіант нової Конституції від Партії регіонів "буде прийнятним для українського суспільства, зніме всі суперечності між гілками влади і змусить політиків займатися реальною економікою".
"Я не можу розповідати наперед, оскільки проект ще не готовий остаточно. Точно скажу, що в Конституції будуть якнайширше представлені права місцевого самоврядування, будуть самостійні, самодостатні місцеві ради - від сільської до обласної. Думаю, буде дано чітке розуміння, як проводити референдум. Безумовно, будуть захищені права наших виборців у плані зміни 10-ї статті Конституції – про дві державні мови", - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.
Він також зазначив, що проект Конституції Партії регіонів вирішить проблему децентралізації влади.
"Від портфеля повноважень центру має залишитися тонка тека. І у Президента, і у уряду, і у Верховної Ради. Все - на місця. Київ – це теж регіон, як і будь-який інший в Україні. Доки не буде стимулу до зростання регіонів, нічого не вийде", - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.