У КВУ повідомили, що до всіх обласних рад проходять лише дві партії (інфографіка)

Лише дві партії БПП «Солідарність» і ВО «Батьківщина» за результатами місцевих виборів-2015 проходять до усіх обласних рад.

Про це йдеться в аналізі офіційних результатів виборів, проведеному Комітетом виборців України.

Згідно інформації КВУ, представництво в 23 обласних радах за результатом місцевих виборів-2015 отримали БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина» - 22 обласних та Київська міська рада. “Укроп” та Радикальна партія Ляшка присутні відповідно у 18 та 17 обласних радах. До 15 обласних рад обрано представників Опозиційного блоку, “Самопомочі” та ВО “Свободи”. Представництво у 10 обласних радах має партія “Наш край”. До 8 обласних рад увійшли депутати від партії “Відродження”.

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Також за даними Комітету виборців України, найбільшу кількість сільських селищних та міських голів було обрано від БПП «Солідарність» - 605 осіб. Другу позицію зайняла ВО «Батьківщина» - 369 осіб. Аграрна партія України за кількістю сільських селищних та міських голів посіла третє місце – 185 осіб. Партія “Наш край” посіла четверте місце з 156 представниками на посадах голів міст, сіл та селищ. Наступними йдуть “Опозиційний блок” (80 осіб), “Відродження” (70 осіб), “За конкретні справи” (54 особи), ВО “Свобода” (53 особи), Радикальна партія Олега Ляшко (48 осіб).

КВУ на підставі даних ЦВК визначив лідерів за кількістю обраних депутатів. Так, найбільша кількість депутатів місцевих рад - 8 266 були обрані від БПП «Солідарність». «Батьківщину» у місцевих радах будуть представляти 7509 депутатів. У трійці лідерів - партія «Наш край». До місцевих рад від цієї політичної сили пройшли 4 357 депутатів. Також до п'ятірки лідерів увійшли Опозиційний блок (3787 депутатів) і Радикальна партія Ляшка (2293 депутата).

За результатами місцевих виборів-2015, 5% прохідний бар'єр подолали дев'ять партій: БПП «Солідарність», «Батьківщина», Опозиційний блок, «УКРОП», ВО «Свобода», Радикальна партія Ляшка, «Самопоміч», «Наш край» і «Відродження».