Гройсман: визнання геноциду кримських татар - крок до повернення окупованого Криму

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Парламент прийняв сьогодні ще одне важливе рішення. Ми прийняли постанову, якою депортація кримських татар у 1944 році визнається геноцидом кримськотатарського народу. 18 травня відтепер офіційно - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - написав він.

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За його словами, українці не з розповідей знають, що таке геноцид, "тому відновлення історичної справедливості в цьому питанні дуже важливо".

"Тим більше, що сьогодні через окупацію Криму кримські татари знову опинилися під загрозою виселення. Наш обов'язок – підтримати наших громадян на півострові, зробивши, таким чином, черговий крок до повернення анексованої української території", - заявив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада український парламент прийняв постанову про визнання геноциду кримськотатарського народу.

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