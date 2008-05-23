Україна увійшла до складу робочої групи зі вступу Росії до СОТ

Україна увійшла до складу робочої групи зі вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Він також зазначив, що наразі конкретних питань для обговорення Україна в робочу групу не внесла.

Крім того, Б.ДАНИЛИШИН повідомив, що Україна планує увійти до складу робочих груп зі вступу до СОТ низки країн СНД, зокрема Білорусі.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявляв, що Україна може увійти до складу робочих груп зі вступу до СОТ країн, які є її найбільшими торговими партнерами.

Серед них він назвав Росію, Білорусь, Казахстан, а також Ірак, Лівію, Алжир і Афганістан. «Загалом це зараз близько 30 країн, причому ми зможемо входити до складу робочих груп одразу після отримання повноправного членства у СОТ», - наголосив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ. Він також зазначив, що для вступу до складу групи необхідне рішення уряду України.

Довідка УНІАН. 16 травня 2008 року набрав чинності ратифікований Верховною Радою 10 квітня 2008 р. Протокол про приєднання України до Марракешської Угоди про створення Світової організації торгівлі, і Україна стала повноправним 152-м членом цієї організації.