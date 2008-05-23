Рудьковський пройде суд і повернеться в політику

Колишній міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ має намір після закінчення розгляду в суді його справи щодо звинувачення в зловживаннях службовим становищем повернутися в політику.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Подальші мої політичні кроки залежать від розгляду справи по суті", - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Своє політичне майбутнє, у разі сприятливого "судового результату" М.РУДЬКОВСЬКИЙ продовжує пов`язувати із Соціалістичною партією України.

За його словами, він докладе всіх зусиль для того, щоб СПУ повернулася в стіни Верховної Ради України.