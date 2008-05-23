Тимошенко коментує ситуацію з курсом долара

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала політичним рішення ради Національного банку України щодо зміни офіційного курсу гривні до долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд не має права втручатися в діяльність Нацбанку, і все що пов`язане з монетарною політикою й валютними курсами - це винятково функція НБУ. «Єдине, що мені дуже шкода, так це те, що політика починає втручатися в роботу Національного банку. Коли рада НБУ створена на політичній основі й виникають певні дисонанси між Наглядовою радою й Національним банком – ось це, до речі, дуже погано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.