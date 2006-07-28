Робоча група завершила роботу над Універсалом

"Засідання робочої групи з підготовки Універсалу національної єдності завершено.

Про це повідомив лідер фракції СПУ Василь Цушко.

За його словами, неузгодженим залишилося лише формулювання питання щодо НАТО.

"Знайдемо спільну мову по НАТО, буде узгоджено весь текст", - сказав Цушко.

"Ми пройшли по мовам, і питання знято. Всі погодились із записом у Конституції, що є державна українська мова і захист російської і інших мов. Ми знайшли спільну мову в питаннях релігії", - додав він.

Цушко також зазначив, що пропозиція СПУ щодо відмови від ревізії конституційної реформи "пройшла".

За його словами, формулювання вже узгоджене і звучить так: "Спираючись на встановлену чинною Конституцією організацію державної влади, продовжити удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні".

"Тобто всі визнають, що діє конституційна реформа. Вона визнається, але її варто удосконалити", - додав член СПУ.

Він також зазначив, що питання про коаліцію у цьому документі не розглядається, але "якщо буде розширена коаліція, то вона бере на себе обов’язки його (документ) виконувати".

Цушко зазначив, що учасники робочої групи відправилися до своїх лідерів для того, щоб обговорити з ними документ.

Українська правда