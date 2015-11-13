Україна вимагає від РФ пустити дипломатів до засудженого у справі Сенцова Афанасьєва

Як повідомили УНІАН у департаменті політики та комунікацій МЗС, засудивши Афанасьєва до 7 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у нібито причетності до терористичної діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, російська влада заслала його в колонію в Республіку Комі.

Після заяви Афанасьєва під час суду над Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком про відмову від своїх попередніх свідчень у справі, даних під тортурами, знущання над ним тривають у виправній колонії у вигляді жорстокого поводження з боку співробітників пенітенціарної служби. Стан його здоров'я погіршився, йому не надається належна медична допомога.

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У зв'язку з цим 12 листопада в МЗС України був викликаний консул посольства РФ в Україні і йому були виражені вимоги щодо негайного допуску консульських посадових осіб України до Афанасьєва відповідно до взятих на себе Російською Федерацією міжнародно-правових зобов'язань, проведення перевірки дій співробітників російських компетентних органів, а також притягнення до відповідальності винних у порушенні прав Афанасьєва.

МЗС вимагає від Росії негайно відновити повагу до принципів і норм міжнародного права, припинити політичну розправу над громадянами України і звільнити всіх українців–політв'язнів Росії.

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Геннадія Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв був ключовим свідком на судовому процесі над Сенцовим і Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

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На судовому засіданні Афанасьєв відмовився від своїх показань, заявивши, що слідство отримало їх раніше шляхом тортур.

Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені факти тортур щодо Афанасьєва. 19 серпня російських правозахисний центр "Меморіал" оголосив його політв'язнем.