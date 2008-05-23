Тимошенко: Україна Росії зайвих питань не ставитиме

Газові переговори з Росією, а також переговори України як члена робочої групи з вступу Росії до Світової організації торгівлі йтимуть паралельно, і вони не зв`язані між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Я думаю, що Україна зробить все для того, я впевнена, що й Росія, щоб ці процеси не були зв`язані», - заявила Ю.Тимошенко. Тому що, на її думку, розширення СОТ і вступ до цієї організації нових членів є «об`єднанням світу» і тому Україна Росії «зайвих питань не ставитиме».

Зі свого боку, прем`єр-міністр РФ Володимир Путін сподівається на конструктивні переговори РФ і України щодо СОТ. "Обсяг економічної співпраці зростає, Україна стала членом СОТ, ми чули Вашу заяву про готовність почати переговори з Росією. Сподіваюся, що вони будуть конструктивними і підуть на користь", - сказав він на зустрічі з українським прем`єром.

Раніше повідомлялося, що російські експерти побоюються, буцімто Київ, попри заяви керівництва, може висунути ряд вимог щодо енергетики та режиму вільної торгівлі, і це відкладе приєднання Росії до ВТО, на що РФ розраховує вже цього року.

На початку зустрічі Путін сказав, що радий можливості зустрітися, щоб обмінятися поточною інформацією про двосторонні справи.

Тимошенко, натомість, зазначила, що під час візиту в Україну делегації на чолі з Віктором Зубковим, який тоді був прем`єром, обговорювалися ключові напрями взаємодії, стратегічні напрями. "Це дає нам змогу перейти до створення стратегічного плану дій", - сказала вона.

Володимир Путін, зі свого боку, зазначив, що багато напрямів співпраці вимагають більшої кооперації. "Багато підприємств Росії не можуть працювати без кооперації з підприємствами України, натомість як українські підприємства не можуть працювати без кооперації з російськими. Ми, уряди, повинні допомогти такій роботі", - сказав прем`єр РФ. Це, за його словами, стосується не тільки енергетики, а й авіабудування, суднобудування.

Нинішня зустріч прем`єрів Росії і України - перша після того, як Володимир Путін очолив уряд РФ.