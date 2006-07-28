Європейський Союз співробітничатиме з Україною, незалежно від того, хто очолить Кабінет Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив референт з політичних питань відділу енергетичної безпеки Генерального директорату з питань зовнішніх зв`язків Європейської комісії Фаузі БЕНСАРСА сьогодні на брифінгу в Києві.

"Незалежно від того, хто очолить уряд, ми продовжимо співпрацю", – сказав Ф.БЕНСАРСА.

При цьому він додав, що "навіть за відсутності функціонального парламенту і уряду, співпраця ЄС з Україною триватиме".

Також Ф.БЕНСАРСА зазначив, що Україна стала найдемократичнішою державою в Європі. "Я ні на американському, ні на європейському телебаченні не бачив, щоб чотири години транслювали засідання «круглого столу» політичних сил", – додав представник Європейської комісії.