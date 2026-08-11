Равлик рухався швидше за війська РФ, і це відбулося за величезну ціну, - посол Британії

Російські втрати у війні проти України надзвичайні, вважає Кромптон.

Темпи просування російських окупаційних військ повільніші за швидкість равлика, водночас вони зазнають величезних втрат на сході України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. Він зазначив, що на Донбасі триває виснажлива війна і українські захисники завдають окупантам надзвичайно великих втрат.

Згідно з даними начальників штабів, з якими ознайомився посол, динаміка втрат російських військ у квітні та травні склала близько 35 тис. осіб щомісяця, а в липні - 42 700 убитими або важко пораненими.

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"Гадаю, у червні ця кількість була дещо меншою. Коли розгортається листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися. Але це надзвичайний показник. Якщо я пошукаю в Google радянські втрати у війні в Афганістані, там вказано, що загинуло 15 000 осіб", - порівняв Кромптон.

Темпи наступу Росії

Посол також наголосив, що попри заяви російського диктатора Росії Володимира Путіна про нібито швидке просування російської армії, реальна ситуація на полі бою протилежна.

"Наш колишній начальник Генерального штабу сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну", - зауважив він.

Вплив ударів по Криму

Крім того, Кромптон підкреслив, що справжня масштабна зміна на фронті полягає у зростанні ефективності українських ударів середньої та великої дальності.

"Наприклад, удари середньої дальності в Криму. Путін був змушений оголосити надзвичайний стан. Російські відпочивальники не їдуть до Криму. Люди змушені виїжджати. Це завдає реальної шкоди лініям військового постачання", - зазначив дипломат.

На його думку, Крим має значення і для України, і для Росії з різних причин, але для росіян це "перлина в короні" війни.

"Для Москви це політично складна ситуація. І, як ми бачимо з новин, це все не є таємницею", - сказав Кромптон.

Змусити Путіна піти на переговори

Як повідомлялося, Financial Times зазначило, що війна між Росією та Україною дедалі більше перетворюється на повітряну. Тож повсюдна присутність дронів на лінії фронту зробила маневри практично неможливими.

Київ також використовує свої дедалі точніші безпілотники великої дальності та деякі ракети для ударів по об’єктах оборонної промисловості Росії, нафтопереробних заводах і складах, що підриває військові зусилля Росії та дає змогу пересічним росіянам усвідомити ціну агресивної війни Путіна.

Так, зауважує видання, "саме зараз Україні слід, за допомогою своїх західних союзників, максимально використати свою перевагу та змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

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