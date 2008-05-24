Луценко: після виборів у Києві може змінитися і коаліція у ВР

Міністр внутрішніх справ України, перший номер списку блока "Наша Україна - Народна самооборона" на виборах у Київраду Юрій ЛУЦЕНКО попереджує, що за підсумками виборів у Києві може відбутися переформатування коаліції у Верховній Раді України.

"Зараз відбуваються останні консультації, і наступний несесійний тиждень буде витрачений на підготовку “ширки", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО в ефірі “5-го каналу”.

"У парламенті готується внутріполітичний переворот. Владу хочуть віддати тіням з минулого", - зазначив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що Секретаріат Президента України оголосив вибори в Києві "можливим Сталінградом" для БЮТ та їх союзників з демократичної коаліції. "Дивно, але там (у Секретаріаті Президента) вже вважають не своїми і "Нашу Україну", і "Народну самооборону", - сказав він.

"За підсумками виборів буде показано – якщо БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” не мають такої підтримки, то можна іти домовлятися з Партією регіонів і формувати уряд", - додав він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що в разі, якщо глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА продовжуватиме діяти в такому ключі, то це закінчиться змінами до Конституції та новими виборами до Верховної Ради.

Говорячи про поточну ситуацію в країні, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що "світло виходу з тунелю кучмізму виявилося входом у закарпатську барлогу".

За його словами, спроби позбавити Давида ЖВАНІЮ громадянства України є політичним замовленням. "Сьогодні нам показують, що буде з тими, хто має свою точку зору. Це стане сигналом для людей, відданих демократії, переоцінити роль пана БАЛОГИ".

"Ця історія отримає своє продовження. Я маю інформацію про концентрацію справ проти ЛУЦЕНКА, вони стягуються до Генпрокуратури з київської прокуратури, міняються слідчі і так далі", - цитує міністра “Українська правда”.

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що нинішні події йому нагадують 2004 рік – "знову є кандидат напівкримінального характеру і координаційний штаб на Банковій".

Він також пообіцяв з особистих коштів виплачувати по 500 гривень за надання інформації про місце, де купуватимуть голоси на виборах у Київраду 25 травня.