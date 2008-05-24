Соціс обіцяє дані екзіт-полу на київських виборах вже о 22.00

У день дострокових виборів мера Києва і Київської міської ради, 25 травня, біля виборчих дільниць Центр соціальних і політичних досліджень «Соціс» проведе екзіт-пол.

Як передає кореспондент УНІАН, замовником екзіт-полу виступив Український фонд підтримки реформ.

У процесі проведення екзіт-полу буде опитано 6 тис. респондентів на виході зі 140 виборчих дільниць у всіх 10 районах Києва.

Екзіт-пол проводиться з метою одержати максимально достовірні і об`єктивні дані відносно голосування киян. Завдяки екзіт-полу вдасться одержати максимально правдиві дані на момент завершення ходу голосування о 22.00.

Попередні результати екзіт-полу повідомить директор центру «Соціс» Микола ЧУРИЛОВ 25 травня о 22.00 у прямому ефірі телемарафону «Київ. Виборчі перегони – 2008» на телеканалі «Київ».