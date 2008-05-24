Шуфрич і Гелетей готуються до дуелі «навкулачки»

Нардеп від Партії регіонів Нестор Шуфрич заявив газеті «Сєгодня», що зараз ведуться переговори з приводу дати і місця його «дуелі» з главою Управління держохорони Валерієм Гелетеєм. Політик додав, що поєдинок, ймовірно, відбудеться протягом найближчих двох тижнів.

«Поєдинок проходитиме з використанням бійцівських рукавичок. – заявив Шуфрич. - Неодмінною умовою проведення бою має бути написання Гелетеєм заяви про те, що якщо він програє, то піде у відставку з поста головного охоронця Ющенка. Цю заяву він повинен ще до бою передати незалежним секундантам, а вони вже потім віддадуть її на підпис президентові».

Ідея дуелі народилася у понеділок, коли після показових виступів співробітників держохорони Гелетей, відповідаючи на питання журналістів, кого б він сам не проти викликати на поєдинок, назвав прізвище саме Шуфрича.

Колишній глава МНС у відповідь на це заявив «Сєгодня»: «Я ніколи не був боягузом і приймаю виклик». При цьому Шуфрич додав, що ніколи не займався бійцівськими видами спорту, але є майстром спорту із стрільби з лука, так що міг би запропонувати дуель на цій зброї. І припечатав: «А якщо він відмовиться від свого виклику, то я зможу кожному офіцерові і співробітникові Управління держохорони сказати, що їхній командир — боягуз».

«Мені здається, Шуфрич пожартував, — відповів Гелетей. — В усякому разі, я сказав про поєдинок жартома. Але я готовий в будь-якому варіанті, адже я майстер спорту з самбо і дзюдо... Ваша газета може брати бій під свій патронат. Тільки час треба вибрати неробочий, хоч би пару годин вільних. Щоб сів, поїхав і зустрівся...»

Шуфрич додав, що брати уроки у професійних бійців він не буде. «До речі, історія знає чимало прикладів, коли найзавзятіші і найпрофесійніші дуелянти програвали любителям».

Прес-секретар Нестора Шуфрича підтвердила УНІАН, що депутат справді наразі готується до бою. Та додала, що дуель може пройти навіть протягом наступного тижня.