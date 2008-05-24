Апеляційний суд задовольнив позов Ставнійчук до БЮТ

Київський Апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу заступника глави Секретаріату Президента України Марини СТАВНІЙЧУК на рішення Печерського районного суду Києва щодо позову БЮТ проти неї.

Про це вона повідомила УНІАН по завершенню судового засідання 24 травня.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що просила Апеляційний суд скасувати вчорашнє рішення Печерського суду і розглянути справу по суті. «Судом постановлено, що немає ніяких підстав стверджувати, що я, СТАВНІЙЧУК, завідомо знала про недостовірність документів», - сказала вона, зауваживши, що Апеляційний суд повністю задовольнив її скаргу.

Також вона наголосила, що рішення суду є остаточним.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня М.СТАВНІЙЧУК на брифінгу закликала БЮТ відмовитися від поширення неправдивої інформації про спроби фальсифікацій виборів мера Києва.

Зокрема, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що 18 травня було зафіксовано поширення листівок компрометуючого характеру, у яких йшлося про начебто відмову кандидата у мери Києва Віталія КЛИЧКА балотуватися на цю посаду на користь кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово під час зустрічей з виборцями говорила про ймовірність фальсифікації результатів майбутніх виборів мера Києва.

Також заступник глави Секретаріату Президента закликала БЮТ відмовитися від тиску на виборців напередодні виборів у столиці.

Після цього БЮТ звернувся до суду з позовом до М.СТАВНІЙЧУК "у зв’язку з абсурдними і абсолютно безпідставними звинуваченнями на адресу Блоку".