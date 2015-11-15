У Кременчуці затримали хуліганів, які обливали зеленкою соціологів

Як повідомив УНІАН начальник поліції Кременчука Вадим Могила, з ранку в місті поліція стала фіксувати повідомлення про те, що невідомі за допомогою шприців обливають соціологів зеленкою. Подібні випадки були зареєстровані на дільницях у ДК імені Ктолова, біля шкіл №8 та 26.

Під час оперативних заходів поліції вдалося з'ясувати, на яких машинах пересуваються підозрювані, й вони були затримані. Всі четверо затриманих чоловіків – місцеві жителі віком від 20 до 26 років. З автомобіля вилучено пляшки з зеленкою. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 кримінального кодексу України (хуліганство).

Соціологів, яких невідомі облили зеленкою біля виборчих дільниць, почуваються задовільно. Про це повідомила головний лікар Першої лікарні Галина Бородянець. За її словами, лікарі їх оглянули, опіків очей немає.

Сьогодні під час другого туру виборів міського голови в Кременчуку екзит-пол проводить одна організація - кременчуцька громадська організація "Соціальний барометр", яка не має нічого спільного з відомою Всеукраїнською соціологічною організацією з такою самою назвою. Його результати будуть обнародувані після закінчення голосування і закриття виборчих дільниць о 20:00.

Довідка УНІАН. У Кременчуку Полтавської області у другий тур виборів міського голови вийшли Віталій Малецький (партія "Поруч"), який одержав 21,4% голосів у першому турі, та Віктор Калашник (партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") - 14,1% голосів.