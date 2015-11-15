Яценюк звинуватив Росію в заохоченні глобального тероризму після анексії Криму та окупації Донбасу

Про це йдеться у його зверненні, розміщеному на Урядовому порталі.

«Настав час, коли вже не може бути напівправди. Терор – однаковий у всіх проявах. І проти людського життя, і проти незалежності іншого народу, і проти головних принципів цивілізованого міжнародного співжиття», - заявив він.

Яценюк не має сумніву, що порушення гарантій безпеки держави, яка відмовилася від ядерної зброї, анексія Криму, окупація Донбасу, погрози силою, які робить Кремль, стали заохоченням для глобального тероризму. Колективна відповідь людства повинна бути ясною і чіткою, наголосив він.