На виборах мера Києва за Кличка проголосували 71,8% виборців, за Березу - 28,2% - exit-poll КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані exit-poll центру «Соціальний моніторинг», проведені на замовлення Комітету виборців України, були оприлюднені на прес-конференції.

Кличко був кандидатом у мери від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а Береза - від Партії рішучих громадян.