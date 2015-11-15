На виборах мера Києва за Кличка проголосували 71,8% виборців, за Березу - 28,2% - exit-poll КВУ
20:15, 15 листопада 2015Політика
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На виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка підтримали 71,8% виборців, Борислава Березу – 28,2%.
Кличко був кандидатом у мери від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані exit-poll центру «Соціальний моніторинг», проведені на замовлення Комітету виборців України, були оприлюднені на прес-конференції.
Кличко був кандидатом у мери від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а Береза - від Партії рішучих громадян.
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