Порошенко не бачить зв'язку між подіями на сході України та у Парижі
20:37, 15 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що не бачить зв'язку між подіями на сході України та у Парижі.
Порошенко не бачить зв'язку між подіями на сході України та у Парижі / president.gov.ua
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося сьогодні ввечері.
“Я не бачу зв'язку між цими двома подіями, бо очевидно, що головну роль у тероризмі всередині Франції грають ісламські терористичні групи. У нас левова частина дій терористичних угрупувань залежить від Росії”, - сказав Порошенко.
“Ми не дамо терору дестабілізувати ситуацію в Україні”, - наголосив президент.
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