Порошенко не бачить зв'язку між подіями на сході України та у Парижі

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося сьогодні ввечері.

“Я не бачу зв'язку між цими двома подіями, бо очевидно, що головну роль у тероризмі всередині Франції грають ісламські терористичні групи. У нас левова частина дій терористичних угрупувань залежить від Росії”, - сказав Порошенко.

“Ми не дамо терору дестабілізувати ситуацію в Україні”, - наголосив президент.