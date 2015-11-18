Порошенко вимагає налагодити логістику в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних сил України.

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«Ситуація потребує подальшого вдосконалення. Ми маємо завершити повністю здачу в експлуатацію ЗСУ фортифікаційних споруд. Прошу визначити для дообладнання дуже короткі терміни здачі комплексів в експлуатацію», - зауважив президент.

«Ми маємо налагодити нову, досконалу систему логістики, повністю запровадити систему забезпечення боєприпасами, іншими видами забезпечення», - додав Порошенко.

За його словами, «ми маємо запустити, точніше, завершити реформування Міністерства оборони та всього комплексу оборонної безпеки, відповідно до рішень і документів, які були прийняті РНБО України».