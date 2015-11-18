Парламент Греції ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом
13:48, 18 листопада 2015Політика
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Парламент Греції ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
REUTERS
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
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"А ось і ще один крок вперед: парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.
А ось і ще один крок вперед: Парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. ευχαριστίες!
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 Листопад 2015
Як повідомляв УНІАН, українські та європейські високопосадовці неодноразово зверталися до грецьких депутатів з проханням прискорити ратифікацію Угоди про асоціацію.
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