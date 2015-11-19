Щодо Іловайська було допущено низку помилок, і я знаю ініціаторів - Корбан

Про це сам Корбан заявив в інтерв'ю виданню «Новое время».

«Щодо Іловайська було допущено низку помилок, і я знаю ініціаторів, не хочу зараз їх називати. Вони найвищого рангу. Я знаю, як відбувалося детально обговорення Іловайської операції, хто віддавав які накази», - зазначив політик.

За його словами, помилки в Іловайській операції допустили «всі ті, хто приймає кінцеве рішення в нашій країні».

Корбан зазначив, що є носієм інформації, яка становить небезпеку для влади, тому виступає в ролі подразника для неї.

«Звичайно. Я поки помовчу, почекаю. Вони розуміють, що в моїй особі таїться для них небезпека, і це їх найбільше дратує», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В постанові визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а прокуратура домагається арешту Корбана.

17 листопада Апеляційний суд Києва переніс на 1 грудня розгляд скарги Генпрокуратури на рішення Печерського райсуду про домашній арешт Корбана. Таке рішення прийняв саме суддя Дзюбін.

Повне інтерв'ю з Геннадієм Корбаном читайте у випуску журналу "Новое время" 20 листопада.