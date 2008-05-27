Микола Томенко підсумовує київські вибори

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО називає головним висновком київських виборів – “маркетинг переміг політику”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, зокрема, за словами депутата, „якщо абстрагуватися від політичної складової київських виборів, зокрема, від аналізу результатів виборчих перегонів, то найголовніший висновок цієї виборчої кампанії - маркетологи перемогли політиків”.

Він звернув увагу на те, що більшість політичних сил, які потрапляють до Київської міської ради, активно залучала під час виборчої кампанії принцип виборчого маркетингу. Зокрема, йшлося про прямий або завуальований підкуп виборців через фінансове чи інше стимулювання їх участі у голосуванні. „Якщо раніше це було радше виключенням, то тепер це стало нормою у столиці України”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що мало сподівається на активність правоохоронних органів у цьому питанні, але бодай громадський рівень оцінки масштабів такої „виборчої маркетології” треба з’ясувати. За словами М.ТОМЕНКА, якщо публіцистично оцінювати особливість цієї виборчої кампанії, то можна сказати, що нарешті у Києві почав реалізовуватися один із слоганів Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що „багаті почали ділитися із бідними”.

„Було би некоректно сьогодні називати конкретні політичні сили і конкретні механізми, але розмаїття прямого та опосередкованого підкупу голосів виборців сягало таких меж, що навіть деякі посадовці не боялися виплачувати гроші поштою із державних установ. На київських виборах була відсутня дискусія про стратегію розвитку міста Києва як столиці України, а на друге місце відійшли ідеологічно-партійні програми. Можливо, саме тому практично половина киян вирішила не брати участі у цьому дійстві”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Окрім цього, за його словами, про фантастичний розмах „цивілізованих” методів впливу на результати виборів свідчить і незбагненна активність киян у вечірній час. Так, за даними ТВК, станом на 16.00 середня явка по місту Києву була 33,8%, а сьогодні вже з’явилася інформація, що в цілому на виборах взяли участь близько 53% мешканців столиці.

На переконання політика, якщо не будуть зроблені висновки стосовно таких методів київського „завойовування” виборців, то цілком очевидно, що „маркетологи” почнуть домінувати і на парламентських та президентських виборах.