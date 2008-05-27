«Широка коаліція» фактично вже діє – радник Тимошенко

08:24, 27 травня 2008
Політика
2910 0

"Ющенко більше часу провів з Ахметовим..."

Олег МЕДВЕДЄВ
Між Президентом та Партією регіонів давно існує неформальна коаліція. Про це заявив Олег Медведєв, радник прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Медведєв стверждує, що зараз в Україні відбувається практична реалізація сценарію «широкої коаліції».

«За останній місяць Президент Ющенко більше часу провів з Ринатом Ахметовим, чим з Юлією Тимошенко. І там давно уклалася неформальна коаліція, яка юридично ніяк не легалізована, але яка де-факто існує. І зараз завдання стоїть тільки в тому, щоб цю фактичну коаліцію через різні політичні інтриги вирулити і вона стала юридичною коаліцією і змогла сформувати легальний юридичний уряд», цитує Медведєва ICTV.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter