«Широка коаліція» фактично вже діє – радник Тимошенко

Між Президентом та Партією регіонів давно існує неформальна коаліція. Про це заявив Олег Медведєв, радник прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Медведєв стверждує, що зараз в Україні відбувається практична реалізація сценарію «широкої коаліції».

«За останній місяць Президент Ющенко більше часу провів з Ринатом Ахметовим, чим з Юлією Тимошенко. І там давно уклалася неформальна коаліція, яка юридично ніяк не легалізована, але яка де-факто існує. І зараз завдання стоїть тільки в тому, щоб цю фактичну коаліцію через різні політичні інтриги вирулити і вона стала юридичною коаліцією і змогла сформувати легальний юридичний уряд», цитує Медведєва ICTV.