«Широка коаліція» фактично вже діє – радник Тимошенко
08:24, 27 травня 2008Політика
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"Ющенко більше часу провів з Ахметовим..."
|Олег МЕДВЕДЄВ
Медведєв стверждує, що зараз в Україні відбувається практична реалізація сценарію «широкої коаліції».
«За останній місяць Президент Ющенко більше часу провів з Ринатом Ахметовим, чим з Юлією Тимошенко. І там давно уклалася неформальна коаліція, яка юридично ніяк не легалізована, але яка де-факто існує. І зараз завдання стоїть тільки в тому, щоб цю фактичну коаліцію через різні політичні інтриги вирулити і вона стала юридичною коаліцією і змогла сформувати легальний юридичний уряд», цитує Медведєва ICTV.
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