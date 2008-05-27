Жванія каже, що у Ющенка депутатів ламають через коліно

Заява президента Віктора Ющенка в день виборів про зміну своїх виборчих переваг стала сигналом для виборців НУНС і вплинула на явку виборців блоку.

Таку думку в понеділок в ефірі "Свободи слова" висловив глава виборчого штабу НУНС на виборах у Києві Давид Жванія.

"Він усвідомлено заявляв у день виборів про те, що він змінив свої політичні погляди. Я думаю, що цього разу він голосував зовсім за іншу політичну силу", - сказав Жванія.

"Я вдячний тим киянам, які не прийшли на вибори. Це було найбільш чесне рішення в ситуації, коли незрозуміло, що відбувається в країні", - заявив він.

За його словами, президент "не тільки розуміє (що його політична сила програла на виборах), але й власноручно її зруйнував на цих виборах. Перспектив у нього в Києві немає ніяких".

Жванія підкреслив, що в ході всієї виборчої кампанії відбувалися "чудеса всередині блоку, нас ламали через коліно".

"Незадовго до виборів відбулася розмова президента з Юрієм Луценком, де було сказано, що після виборів НУНС буде в коаліції із блоком Черновецького. Луценко відповів, що такого не буде, і почалися справи про громадянство й кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ", - розповів колишній соратник Ющенка.

Говорячи про вибори в Києві, депутат висловив думку, що ті, хто "хотів перетворити Київ на Сталінград, свого домоглися – це виглядало як Сталінград".

Жванія звинуватив в тому, що відбувається в країні секретаріат президента, куди, за його словами, останнім часом "викликають депутатів по одному, ламають через коліно, щоб розвалити коаліцію".

Депутат заявив, що "жоден із членів "Народної самооборони" не буде називати себе з приставкою "Наша Україна", у той же час він підкреслив, що "сценарій секретаріату президента по розвалу коаліції не пройде." "Мої колеги по фракції зроблять все, щоб коаліція збереглася", - додав він.

Жванія переконаний, що глава секретаріату "мріє про тимчасовий уряд, де він (Балога) буде прем`єром". "Ніхто цього не допустить", - заявив депутат.

Українська правда