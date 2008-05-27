Луценко мав розмову з Президентом: "Юра, брось ці міліцейські примочки"

“Сьогодні очевидно, що Президент підтримує план БАЛОГИ і КОЛЕСНИКОВА по розвалу демократичної коаліції". Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Києві, звертаючись з відповідним попередженням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, коаліції демократичних сил, а також до виборців, які підтримали демократичні сили.

"Пан БАЛОГА і пан КОЛЕСНИКОВ переконані, що якщо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зміг купити заможний Київ, то донецький клан зможе купити не дуже заможну Україну”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, він мав розмову з Президентом, на якій йому було сказано: “Юра, брось ці міліцейські примочки, поки я Президент і кожен, хто заходить до мене в кабінет в галстуці, - не сяде”. “Було чітко сказано: якщо я не відмовлюсь, я не буду міністром внутрішніх справ”, - додав міністр.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, він вважає аморальним те, що в державі, недивлячись на гасло “Закон один для всіх”, насправді все відбувається по іншому. Він сказав, що за останні місяці міліція зібрала і направила в прокуратуру чимало матеріалів про порушення високопосадовців з Одеси, Києва, Харкова, Криму, Закарпаття. “Але Генеральна прокуратура, яка є генеральним могильником, поклала їх під сукно”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.