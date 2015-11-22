"Самопоміч" готова вийти з коаліції, якщо Кривий Ріг "зіллють" Вілкулу - джерело

Фракція партії "Самопоміч" готова вийти з парламентської коаліції, якщо в Кривому Розі результати виборів міського голови підтасовують на користь Юрія Вілкула.

Про це УНН стало відомо з джерел в самій фракції.

"За інформацією джерела, офіційно про це можуть заявити вже наступного сесійного тижня, якщо ситуація в Кривому Розі, де результати виборів міського голови підтасовують на користь Юрія Вілкула, не повернеться до законного русла та не будуть виконані вимоги "Самопомочі" щодо встановлення справжніх результатів голосування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найбільш гарячі голови фракції почали говорити вголос про необхідність дистанціюватися від влади ще влітку, але тоді вирішили дочекатися місцевих виборів. Пізніше від такого кроку "Самопоміч" стримувало небажання демонструвати колективний демарш разом з "ляшковцами".

"Тепер, схоже, ситуація дійшла точки кипіння і розвал коаліції стає все більш реальним", - зазначило джерело.

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