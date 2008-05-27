Черновецький: час відставки уряду давним-давно вже настав

Чинний мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що уряд України повинен піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у країні є проблеми в економіці, проблема зростання цін і немає програми, яка давала б «надію країні».

«Я вважаю, що час відставки уряду давним-давно вже настав, тому що коли ви щось купуєте, вам мають дати пояснення, чому ця річ раптом стала на 100% дорожче. Всьому повинні бути пояснення. Можливо, справді щось трапилося. І справді, я думаю, є конкретні проблеми. Але обман – це недобре», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.