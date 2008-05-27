Черновецький заспокоїв Довгого: "Я не зрадник"

Діючий мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонуватиме на посаду секретаря столичної міської ради кандидатуру секретаря ради попереднього скликання Олеся ДОВГОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на своїй прес-конференції.

«Я не зрадник. У мене немає до нього жодних претензій. Я від нього не відмовлюся», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він вкотре наголосив, що сподівається на створення промерської більшості в Київраді.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що, зокрема, фракція його блоку на цих виборах збільшитися рівно в два рази.