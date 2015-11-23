Рада завтра розгляне питання роздержавлення ЗМІ, а в четвер - децентралізацію - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Гройсман сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Зокрема, як зазначив спікер, у вівторок Верховна Рада розгляне питання щодо роздержавлення ЗМІ, а також блок економічних питань, які не вдалося розглянути минулого пленарного тижня. Серед них – щодо регулювання ринку газу.

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У четвер, сказав Гройсман, буде розглянуто низку питань, які стосуються децентралізації. Зокрема, деякі питання щодо органів місцевого самоврядування та подальшого функціонування об'єднаних територіальних громад.

Також Гройсман закликав підготувати на четвер законопроект про державну службу.