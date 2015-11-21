Геращенко: ВР має розглянути у другому читанні "безвізові" законопроекти щодо міграційної політики та ID-картки

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це вона сказала під час зустрічі з Петром Порошенко з нагоди підписанням ним підписання пакету законів, які забезпечують лібералізацію візового режиму для України з боку Європейського Союзу.

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Депутат висловила сподівання, що Верховна Рада ухвалить ці закони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, президент підписав шість законів, необхідних для безвізового режиму з ЄС.

15 грудня очікується звіт відповідних структур ЄС щодо виконання Києвом Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Україна після виконання всіх вимог може отримати безвізовий режим з ЄС влітку або восени 2016 року.