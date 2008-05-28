Портнов погрожував вбити співробітницю?

Генеральна прокуратура України має намір повторно розслідувати кримінальну справу трирічної давності проти народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА.

Як пише “Дело”, в розпорядження газети потрапили документи слідства, згідно з якими А.ПОРТНОВ підозрювався в загрозі життю співробітниці Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Матеріали цієї справи, яку порушила Генпрокуратура проти А.ПОРТНОВА три роки тому, силовики планують витягти з архіву, щоб додати до матеріалів нового розслідування, розпочатого 19 травня 2008 року, в якому А.ПОРТНОВУ інкримінують замах на незаконну приватизацію.

Події, які описуються в судових рішеннях і листуванні МВС з прокуратурою, що потрапили в розпорядження "Дела", відбувалися в 2004-му - початку 2005-го , коли А.ПОРТНОВ працював в ДКЦПФР.

Сам А.ПОРТНОВ називає всі звинувачення сфальсифікованими і вказує на рішення судів, що виправдали його ще тоді. Крім того, народний депутат говорить про лист прокурора Голосіївського району Києва, який приносив вибачення за порушення справи.

У той же час джерело в прокуратурі повідомило, що забута "справа Портнова" не має терміну давності.

Як зазначає газета, наприкінці 2004 року в правоохоронні органи надійшла скарга. Начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана САХНАЦЬКА звинуватила А.ПОРТНОВА в тому, що він погрожував їй убивством прямо в приміщенні Держкомісії. У січні 2005 року прокурор Голосіївського району Києва Михайло ІВАНЕЦЬ порушив за цим фактом кримінальну справу.

Конфлікту передували ряд кадрових змін у ДКЦПФР. До листопада 2004 року А.ПОРТНОВ займався юридичним управлінням комісії: спочатку на посаді першого заступника виконавчого секретаря, а потім - члена комісії. Далі ця функція перейшла до іншого чиновника, який привів нового керівника юруправління, – О.САХНАЦЬКУ. А.ПОРТНОВ не погодився з призначенням, оскільки, за його словами, кандидатура не була узгоджена з виконавчим секретарем Держкомісії.

За даними свідків у матеріалах прокуратури Голосіївського району Києва, стосунки між А.ПОРТНОВИМ і О.САХНАЦЬКОЮ відразу не склалися, продовжує газета. Сам А.ПОРТНОВ розповів слідчому, що 4 листопада 2004 року на нараді юруправління повідомив присутнім про порушення указу президента при призначенні нового керівника. А через 5 днів, за даними двох співробітників юрдепартаменту, між О.САХНАЦЬКОЮ і А.ПОРТНОВИМ відбувся конфлікт. Саме цього дня він нібито і погрозив їй убивством – за словами самої О.САХНАЦЬКОЇ, щоб вона пішла з посади.

О.САХНАЦЬКА не виключила, що те, що сталося, було спровоковано службовим розслідуванням, яке вона ініціювала проти одного із співробітників юруправління Ганни ГЛУШКО, котра нібито дружила з А.ПОРТНОВИМ і розраховувала зайняти крісло начальника юруправління ДКЦПФР.

А.ПОРТНОВ у коментарі "Делу" заявив, що погроз з його боку не було, хоча не заперечує факту розмови з О.САХНАЦЬКОЮ. "Це сфальсифікована справа", - запевнив А.ПОРТНОВ.