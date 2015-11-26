ГПУ вручила повідомлення про підозру екс-заступнику міністра юстиції часів Януковича Іващенку
15:07, 26 листопада 2015Політика
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Генеральна прокуратура України (ГПУ) вручила повідомлення про підозру колишньому заступнику міністра юстиції за президента Віктора Януковича Юрію Іващенку.
Генпрокуратура звернеться до суду щодо обрання запобіжного заходу / 2000.ua
Про це під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.
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За його словами, вже завтра Генпрокуратура звернеться до суду щодо обрання запобіжного заходу Юрію Іващенку.
"Колишньому заступнику міністра юстиції сьогодні було повідомлено про підозру. Підозра стосується вчинення за попередньою змовою групою осіб злочину передбаченого ч.5 ст.191 та ч. 2 ст.366 Кримінального кодексу", - сказав Владислав Куценко.
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