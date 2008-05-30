Балога: так, я маю вплив на Єдиний Центр

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА підтверджує, що має відношення і вплив на політичну партію «Єдиний Центр».

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Кореспондент».

"Я не буду відхрещуватися і говорити неправду. Так, маю відношення і вплив на "Єдиний Центр", - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він зауважив, що майбутнє цієї політичної сили залежить не від нього, а від українського суспільства і творців партії.

«І тому запорука успішного «завтра» партії - робота на благо держави. Саме таким я бачу майбутнє цієї сили», - сказав В.БАЛОГА.