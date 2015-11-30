Порошенко назвав спонсорів тероризму, від якого страждає Україна

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Конференції ООН з клімату у Парижі.

«Ця жахлива подія, якої Франція зазнала трагічним листопадовим днем, є щоденною реальністю для України», - сказав Порошенко, додавши, що «моя країна страждає від тероризму, який фінансується і підтримується РФ».

Крім того, глава держави заявляє, що не може бути компромісів щодо демократичних цінностей і принципів з державою, яка спонсорує тероризм.

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«Ми не боїмося, нас не залякати, і такі зібрання високого рівня, які майже еквівалентні зборам Генасамблеї ООН, є підтвердженням цього. Українці стоять пліч-о-пліч з французами», - додав Порошенко.

Раніше президент заявляв, що рішення ЄС ввести санкції проти РФ як країни-агресора, як країни, яка анексувала Крим, за неімплементацію Мінських угод, - це найважливіший інструмент для того, щоб принести мир і стабільність на українську землю.