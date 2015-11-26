Порошенко назвав санкції проти РФ найважливішим інструментом для принесення миру в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Нідерландів Марком Рютте сьогодні в Гаазі.

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За словами Порошенка, імплементація Мінських угод – це не тільки боротьба за незалежність України, а в першу чергу боротьба за цінності.

"Рішення ЄС ввести санкції проти РФ як країни-агресора, як країни, яка анексувала Крим, за неімплементацію Мінських угод, - це найважливіший інструмент для того, щоб принести мир і стабільність на українську землю", - заявив Порошенко.