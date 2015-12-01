Порошенко привітав українців з 24-ю річницею референдуму про незалежність України

«Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року став епохальною подією, що докорінно змінила історичну долю українського народу. На запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» громадяни майже одностайно дали позитивну відповідь, чим заклали надійний фундамент нашої суверенності», - підкреслив глава держави.

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На переконання президента, причинами такої високої політичної активності українців стали непохитна віра у свої сили і можливості та сформоване протягом багатьох століть прагнення до творення власної держави.

«Вікова мрія українського народу про незалежність знайшла політичне втілення, коли у демократичний і легітимний спосіб було нарешті покладено край радянському пануванню. Усі спекуляції та агресивно-пропагандистські потуги недругів отримали повне фіаско, розсипавшись ущент», - наголосив Порошенко.

Проте, додав він, «метастази колишнього СРСР і досі отруюють наше життя». «Українці, які вважали, що навіки звільнилися від імперського минулого, нині змушені боротися проти спроб реваншу тоталітаризму», - констатував президент. «Ще свіжі в пам’яті події, коли 1 грудня 2013 року сотні тисяч патріотів на знак протесту проти побиття студентів вийшли на Майдан Незалежності і вкотре продемонстрували, що ми - єдиний український народ», - зазначив він.

Водночас, наголосив Порошенко, як і 24 роки тому, Україна згуртована. «Сьогодні ми зі зброєю в руках даємо відсіч зазіханням на здобуті незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Зовнішня агресія та наш європейський вибір спонукають до активних дій і перетворень. Тому головним для влади й усього українського загалу є якнайшвидше впровадження необхідних для суспільства й держави змін, що наблизять нас до європейської спільноти», - йдеться у звернені глави держави.

За його словами, «уроки минулого та новітня історія переконливо доводять, що лише у єдності та злагоді запорука успіху. Щоденна праця кожного громадянина, звитяга наших доблесних захисників утверджують віру в нездоланність України».

Порошенко переконаний, що «усе зроблене і те, чого ми, безумовно, досягнемо найближчим часом, сприятиме подальшому розвитку країни».